Incident tek rruga “B”: Dy persona aksidentohen me vetura, pastaj rrahen mes vete Dy persona që u aksidentuan me vetura në rrugën “B” nuk arritën që ta kapërdijnë lehtë atë që ndodhi. Me t’u përplasur veturat e tyre, ata filluan të përplaseshin edhe fizikisht, shkruan lajmi.net. Policia në lidhje me rastin ka thënë se ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka arrestuar që të dy të dyshuarit.…