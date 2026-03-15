Incident në Liqenin e Badovcit, peshkatari kanos me armë rojën – arrestohet në Graçanicë

15/03/2026 19:20

Sot gjatë kontrollit të rregullt nga rojet e peshkimit në Liqenin e Badovcit, është hasur një person duke peshkuar i cili kishte me vete një armë në brez dhe i njëjti është arrestuar në Graçanicë.

Federata e Peshkatarëve Sportiv ka njoftuar se personi në fjalë e ka nxjerrë armën nga brezi me qëllim që të frikësojë dhe të kanosë rojën e FPSRK-së.

“Pas këtij veprimi, personi është larguar nga vendi i ngjarjes. Falë reagimit të shpejtë dhe bashkëpunimit të Kryetarit të FPSRK-së me Policinë e Kosovës, është bërë e mundur identifikimi dhe ndalimi i tij”.

“Pas intervenimit të Policisë së Kosovës, personi është arrestuar në hyrje të Graçanicës. FPSRK shpreh falënderim dhe mirënjohje për Policinë e Kosovës për reagimin e shpejtë dhe bashkëpunimin në këtë rast.”, thuhet në njoftim.

March 15, 2026

Zulfaj i përgjigjet reagimeve në lidhje me kompromisin e djeshëm për...

March 15, 2026

Rama: Kurrë s’kam dashur të ndërhyjë në politikën e Kosovës, më...

March 15, 2026

Edi Rama e diskuton mbështetjen financiare për krerët e UÇK’së: Kurti...

March 15, 2026

Tensionet me Iranin, SHBA: Lufta përfundon brenda javësh, bllokimi i Ngushticës...

March 15, 2026

Dita e 16 pa internet në Iran, vështirësi për gazetarët që...

March 15, 2026

Reshje rekord bore në Alpet zvicerane, në disa zona mbi një...

Lajme të fundit

Zulfaj i përgjigjet reagimeve në lidhje me kompromisin...

Rama: Kurrë s’kam dashur të ndërhyjë në politikën...

Edi Rama e diskuton mbështetjen financiare për krerët...

Dita e Konsumatorit: Ankesa për çmime të larta,...