Inaugurimi i Donald Trump zhvendoset në ambiente të mbyllura për shkak të të ftohtit ekstrem Presidenti i zgjedhur Donald Trump do të bëjë betimin brenda Kapitolit të hënën më 20 janar, për shkak të parashikimeve se moti do të jetë me temperatura jashtëzakonisht të ulëta. “Sipas parashikimit të motit për Uashingtonin, ndikuar edhe nga era, do të ketë temperatura në nivele rekord të ulëta”, shkruajti zoti Trump në një…