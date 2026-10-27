Imami i fshatit shpërthen në lot në varrimin e Arlindës: Duhet ta presim djalin, po e sjellin policia

Momente të rënda emocionale janë shënuar në ceremoninë e varrimit të Arlinda Zekajt, 49-vjeçares që dyshohet se u vra nga ish-kunati i saj në Vitomiricë të Pejës. Imami i fshatit nuk ka mundur t’i mbajë lotët gjatë ceremonisë mortore, teksa ka thënë: “Duhet ta presim djalin, po e sjellin policia”, raporton lajmi.net Vrasja e Arlindës…

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27/10/2026 15:30

Momente të rënda emocionale janë shënuar në ceremoninë e varrimit të Arlinda Zekajt, 49-vjeçares që dyshohet se u vra nga ish-kunati i saj në Vitomiricë të Pejës.

Imami i fshatit nuk ka mundur t’i mbajë lotët gjatë ceremonisë mortore, teksa ka thënë: “Duhet ta presim djalin, po e sjellin policia”, raporton lajmi.net

Vrasja e Arlindës ka tronditur opinionin publik, ndërsa rasti ka nxitur reagime dhe kërkesa për drejtësi dhe llogaridhënie nga institucionet përgjegjëse./Lajmi.net/

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