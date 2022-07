Ilir Meta viziton sot Kosovën, për herë të fundit si president i Shqipërisë Presidenti i Shqipërisë në largim, Ilir Meta do të qëndrojë sot për vizitë në vendin tonë. Ai do të pritet me ceremoni shtetërore nga presidentja Vjosa Osmani. Ata pastaj do ta mbajnë një konferencë të përbashkët për media. Meta do ta përmbyllë mandatin e tij si president duke ia lënë vendin tashmë presidentit të ri…