IKSHPK: Qëndroni në shtëpi dhe mos i hapni dritaret kur ajri është më i ndotur Në parashikimet e motit për sot, gjithashtu është paralajmëruar se ajri do të jetë më i ndotur. Lidhur me këtë, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka dale me një njoftim paralajmërues, shkruan lajmi.net. “Të reduktohen daljet në vende me ajër të ndotur, në mëngjes dhe mbrëmje, sidomos për personat që kanë sëmundje kronike…