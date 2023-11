IKSHKP: Uji i Badocit ende nuk mund të përdoret për pije

Fundjava e dytë e nëntorit në kryeqytet nisi me shpërlarjen e linjave magjistrale e sekondare të ujit nga Kompania Rajonale e Ujësjellësit.

Për ujin u fol gjithashtu edhe në konferencën e mbajtur po të shtunën, nga Instituti i Shëndetit Publik, ku u njoftua se përgjatë katër ditëve të fundit vlera e manganit në Badoc, ka rënë, tranasmeton lajmi.net.

Megjithatë nuk është akoma në gjendje për konsumim, ashtu siç mund të përdoret për të gjitha veprimtaritë e tjera, raporton Klankosova.tv

Sipas IKSHPK-së ky fenomen ndodh kryesisht me ndërrimin e stinëve, ndërsa thonë se me një problem të tillë nuk po përballen ata që furnizohen me ujë nga Batllava e Ujmani.

E vlera e lejuar prej 0.05 mg për litër, tregon se uji mund të pihet dhe se nuk është i dëmshëm.