“Ikonë” – Selena Gomez me fjalë të mëdha për Dua Lipën E ftuar në emisionin e Jimmy Kimmel, Selena Gomez ka folur pak rreth këngëtares shqiptare me famë ndërkombëtare Dua Lipën. Në bisedë e sipër ajo u pyet nga moderatori për punën me aktorin, Steve Martin me të cilin luan në filmin “Only murders in the building”. E kur u përgjigj në këtë pyetje, ajo përmendi…