Ikona e gjimnastikës po lufton me jetë, vajza e saj zbulon detaje prekëse për gjendjen shëndetësore të së ëmës

Kampionia olimpik nga Lojërat Olimpike Los Angeles në vitin 1984, në gjimnastikë, e cila ka dy medalje të argjendta dhe bronzi olimpike, ndodhet në terapi intensive pasi u diagnostikua me një formë të rrallë të pneumonisë, raportojnë mediat amerikane, shkruan lajmi.net.

Mediat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës raportojnë se ikona e gjimnastikës olimpike aktualisht është në trajtim dhe vajza e saj kërkon ndihmë financiare në rrjetet sociale, për të mbledhur 50 mijë dollarët e nevojshëm për mjekim.

Mary Lou Retton, one of the greatest names in U.S. Olympic history, “has a very rare form of pneumonia and is fighting for her life,” according to her daughter McKenna Kelley’s Instagram story. “She is not able to breathe on her own. She’s been in the ICU for over a week now.” pic.twitter.com/9LnwOJNP1J

Retton është gruaja e parë amerikane me medalje të artë në gjimnastikë. /Lajmi.net/

Here is Mary Lou Retton at the 1984 Olympics in LA, scoring a perfect 10 on vault to become the 1st American woman to win the all-around individual gold in gymnastics. Today, she’s in an ICU with no health insurance.

Is this how a national treasure should be treated in the USA? pic.twitter.com/sB3NnQIx0K

— Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) October 10, 2023