Ikën nga kontrolli policor, tre persona braktisin veturën pas aksidentit në Gjakovë

Tre persona janë arratisur pasi vetura me të cilën po udhëtonin nuk është ndaluar nga policia në fshatin Prush të Gjakovës. Rasti ka ndodhur më 19 shtator, rreth orës 23:55. Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, njësia policore kishte ndaluar një veturë Golf 7, në të cilën ndodheshin tre persona meshkuj. Vetura drejtohej nga…

Lajme

20/09/2026 09:05

Tre persona janë arratisur pasi vetura me të cilën po udhëtonin nuk është ndaluar nga policia në fshatin Prush të Gjakovës.

Rasti ka ndodhur më 19 shtator, rreth orës 23:55.

Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, njësia policore kishte ndaluar një veturë Golf 7, në të cilën ndodheshin tre persona meshkuj. Vetura drejtohej nga një shtetas i huaj, i cili kishte edhe dy pasagjerë.

Në momentin kur të dyshuarit kanë kuptuar se do t’u kontrollohej vetura, vozitësi është larguar me shpejtësi nga vendi i ndalimit, ndërsa dokumentacioni dhe telefoni i të dyshuarve kanë mbetur te njësia policore.

“Policia ka arritur të identifikoj lokacionin e veturës ku është verifikuar se të njëjtit kanë shkaktuar edhe vet aksident gjatë ikjes”, thuhet në raport.

Vetura është konfiskuar, ndërsa të dyshuarit janë në arrati.

Lidhur me rastin është njoftuar edhe prokurori kujdestar. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

September 20, 2026

Përplasje mes vjehrrave e rejave, dy raste të dhunës në familje...

September 20, 2026

Koci u shkruan institucioneve: Qytetarët e arrestuar në Serbi të mos...

September 20, 2026

Granatë dore dhe 9 gëzhoja gjenden në një rrugë të Vushtrrisë

September 20, 2026

Transportonte dy viça pa dokumente përcjellëse, ndalohet automjeti në Kamenicë...

September 20, 2026

Shtëpia e Bardhë: Trump nënshkruan projektligjin për sanksionet ndaj Rusisë

September 19, 2026

“Lajme të rreme”, Trump ua ndalon hyrjen tri mediave në Shtëpinë...

Lajme të fundit

Përplasje mes vjehrrave e rejave, dy raste të...

Koci u shkruan institucioneve: Qytetarët e arrestuar në...

Granatë dore dhe 9 gëzhoja gjenden në një rrugë të Vushtrrisë

Transportonte dy viça pa dokumente përcjellëse, ndalohet automjeti...