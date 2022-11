IHMK paralajmëron sërish reshje të shiut: Mund të ketë vërshime në këtë pjesë të Kosovës

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se në vend do të vazhdojnë reshjet e shiut, kryesisht më shumë në pjesën perëndimore të vendit.

IHMK ka bërë të ditur gjithashtu se në këtë pjesë të vendit mund të ketë vërshime, shkruan lajmi.net.

Njoftimi i plotë nga IHMK:

Duke filluar nga sot pasdite 22/11/2022, në pjesën më të madhe të vendit do të vazhdojnë reshjet, por me intensitet dhe në sasi, më të larta do të jenë në pjesën perëndimore të vendit. Kjo situatë do ta vështirësoi edhe më tepër edhe ashtu të rënduar nga ditët e kaluar e të cilat shkaktuan disa vërshime. Aktualisht tendencat e niveleve dhe prurjeve të ujit në shumicën e lumenjve janë në rënie të letë, por pas vazhdimit të reshjeve, pritet që përsëri ata të pësojnë ngitje me mundësi që ti kalojnë kapacitetet e tyre transportuese nëpër disa segmente dhe si pasojë do paraqiten edhe përmbytje lumore, por edhe tejngopje e tokave të shkaktuar nga sasia e madhe e reshjeve. Kjo situatë do të vazhdoj edhe gjatë ditës së nesërme por me intensitet më të ulët. /Lajmi.net/