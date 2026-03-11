Iftari me nënën e tij, Endrit Thaçi i bën dedikim ish-presidentit: Lutjet tona janë të përbashkëta
Endrit Thaçi dhe Lumnije Thaçi, djali dhe gruaja e ish presidentit Thaçi, kanë ngrënë iftar bashkë. Endriti, ka publikuar një foto me nënën e tij duke thënë se “tryeza është më e qetë” pa babanë e tij. Ai thotë se në këtë muaj të Shenjtë, luten që Thaçi t’u bashkohet atyre përsëri. Postimi i plotë:
