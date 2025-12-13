Icardi drejt rikthimit në Serie A, rivali më i madh i Interit i interesuar për transferimin e tij
Argjentinasi është në qendër të polemikave të shumta dhe nuk do ta rinovojë kontratën e tij në Turqi: ai i është ofruar Milanit. “Shijoje Icardin edhe për disa muaj, pastaj do të të mungoj.” Mauro dhe Galatasaray nuk kanë qenë kurrë kaq të largët, dhe shpërthimi i tij pas humbjes në Ligën e Kampionëve kundër…
Sport
Argjentinasi është në qendër të polemikave të shumta dhe nuk do ta rinovojë kontratën e tij në Turqi: ai i është ofruar Milanit.
“Shijoje Icardin edhe për disa muaj, pastaj do të të mungoj.” Mauro dhe Galatasaray nuk kanë qenë kurrë kaq të largët, dhe shpërthimi i tij pas humbjes në Ligën e Kampionëve kundër Monacos është vetëm kapitulli i fundit në një divorc që është njoftuar tashmë.
Argjentinasi është bërë një sensacion i vërtetë në Stamboll . Mediat lokale vazhdojnë të kritikojnë qëndrimin e tij, duke e akuzuar se e ka mendjen diku tjetër. Ndoshta nuk e kanë krejtësisht gabim: ndërsa ai nuk mund të fajësohet për humbjen kundër Monacos (Icardi hyri në fushë vetëm për 11 minuta), sulmuesi duket se është i vendosur të ndryshojë ambient, ndoshta edhe të kthehet në Serie A.
Ka disa arsye për ndarjen, më e rëndësishmja është këputja e ligamentit të kryqëzuar në nëntor 2024 dhe humbja e vendit të tij të titullarit pasi u zëvendësua nga Victor Osimhen. Kontrata e Mauros skadon në qershor 2026, por një rinovim është tani i pamundur. Kushtet e largimit të tij mbeten për t’u përcaktuar. Në janar me një çmim të reduktuar ose në verë si transferim i lirë .
Profili i Icardit po tërheq interesin e shumë klubeve. Në Itali, qendërsulmuesi i është ofruar Milanit, të cilët janë duke kërkuar me dëshpërim një sulmues duke pasur parasysh performancat zhgënjyese të Gimenez. Megjithatë, kuqezinjtë kanë shprehur dyshime në lidhje me gjendjen fizike të ish-kapitenit të Interit. Roma po vlerëson gjithashtu disa emra sulmues, por rruga drejt argjentinasit duket e vështirë për momentin, duke pasur parasysh se synojnë Joshua Zirkzee.
Kapiteni i Galatasarayt aktualisht fiton 11 milionë euro në sezon , një shifër që është qartësisht e paarritshme për klubet në Serie A. Megjithatë, ai mezi pret të kthehet në Itali dhe Icardi mund të vendosë të heqë dorë nga një pjesë e pagës së tij. Ndërkohë, ai vazhdon të shënojë, pasi ka shënuar tashmë shtatë gola në 14 paraqitje në Superligën turke. Golat e tij mund të jenë ende të dobishëm për shumë ekipe.