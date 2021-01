Derisa po zhvillohej minuta e 59’, skuadra e Stefano Pioli do të mbetet pa lojtarin e tyre kryesor Ibrahimovic, pasi ai u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë në ndeshje, shkruan lajmi.net.

Kartoni i parë, erdhi si rezultat i përleshjes me lojtarin Romelu Lukaku.

Milani është duke fituar me rezultat 1-0, falë golit të suedezit./Lajmi.net/

ZLATAN IS SENT OFF IN THE MILAN DERBY 😳 pic.twitter.com/CI9weSl1II

— ESPN FC (@ESPNFC) January 26, 2021