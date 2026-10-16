Ibishi vlerëson situatën e sigurisë në Kosovë: Nuk ka rrezik për luftë serioze
Ish-zëvendësministri i Punëve të Brendshme, Ismet Ibishi, ka deklaruar se nuk e sheh të mundshme një luftë serioze në Kosovë, pavarësisht tensioneve dhe deklaratave të zyrtarëve serbë. Deklarata e Ibishit vjen pas paralajmërimit të zëvendëskryeministrit të parë dhe ministrit të Punëve të Jashtme të Kosovës, Glauk Konjufca, i cili në një intervistë për Hungary Insider…
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Ish-zëvendësministri i Punëve të Brendshme, Ismet Ibishi, ka deklaruar se nuk e sheh të mundshme një luftë serioze në Kosovë, pavarësisht tensioneve dhe deklaratave të zyrtarëve serbë.
Deklarata e Ibishit vjen pas paralajmërimit të zëvendëskryeministrit të parë dhe ministrit të Punëve të Jashtme të Kosovës, Glauk Konjufca, i cili në një intervistë për Hungary Insider ka thënë se ambiciet territoriale të Serbisë përbëjnë kërcënim serioz për sovranitetin e Kosovës dhe stabilitetin rajonal.
Ibishi, në “FIVE” në Dukagjin, u shpreh se, ndonëse Serbia mbetet burim shqetësimi, prania e forcave të NATO-s në Kosovë dhe kapacitetet e institucioneve të sigurisë janë faktorë të rëndësishëm për përballimin e situatave të mundshme.
Ai ka përmendur edhe sulmin në Banjskë, duke thënë se, edhe në atë rast kur kishte tendenca për një konflikt serioz dhe marrjen e veriut të Kosovës, institucionet e vendit ishin të gatshme të reagonin.
Sipas tij, aktualisht nuk sheh rrezik për një luftë serioze në Kosovë, megjithëse ka theksuar se institucionet e rendit marrin masa shtesë të sigurisë gjatë zgjedhjeve dhe ngjarjeve të rëndësishme.
“Prej një fqinji të tillë (Serbia) kurrë nuk mund të presim dicka të mirë, por mendoj që duke pasur parasysh prezencën e forcave të NATO-s në Kosovë dhe si përgjegjësi ekskluzive për sigurinë e Kosovës mendoj që edhe në si shtet me kapacitetet tona që janë mirë të përgatitura e të stërvitura për tu përgjigjur në një luftë me përmasa të vogla jemi të përgatitur edhe vetë sikur kur ishte rasti i Banjskës që ishte tendencë që të hyhet në një konflik serioz për marrjen e veriut të Kosovës. Nuk e shoh një rrezik potencial, por organet e rendit marrin masa kur ka zgjedhje e ngjarje të tilla e mund të ketë ndonjë tendencë se nuk shoh të mundshme ndonjë luftë serioze në trojet tona”, u shpreh Ibishi.
Ibishi ka komentuar edhe deklaratën e zëvendëskryeministrit serb, Ivica Daçiq, se flamuri serb do të valojë në Prizren.
Ai e ka cilësuar këtë deklaratë si pjesë të retorikës politike për mbledhjen e votave para zgjedhjeve në Serbi, duke theksuar se pretendimi i tillë mbetet vetëm dëshirë e politikanëve serbë.
“Një gjë e tillë nuk do të ndodhë kurrë”, është shprehur Ibishi.