IBC Nails – vendi ideal për manikyrë perfekt, hap dyert në një lokacion të ri

Qofshin thonjtë natyral ose me gel, të gjithë dëshirojmë të vërehemi në turmë me një dizajn të veçantë.

E padyshim që vendi i duhur, që na bën të ndihemi gjithnjë të veçantë dhe perfektë me thonjtë tonë ka vetëm një adresë, – IBC Nails me pronare Krenare Gjikollin.

View this post on Instagram A post shared by Krenare Gjikolli (@krenare_gj)

IBC Nails tashmë ju mirëpret në një lokacion të ri, në një vend magjepsës, përrallor, që të bën të ndihesh si në botën e përrallave.

Lokali ri do të ketë hapësira të mjaftueshme për fytyra private, si dhe ato publike dhe do të jetë i paisur me plot shërbime të reja të cilat nuk ofrohen askund tjetër pos tek IBC Nails.

IBC Nails është gati të ju shërbejë ju, me trendet më të fundit, më produktet më të mira që mund të gjenden në treg si dhe ofron kurse për të gjithë ato vajzat që janë të interesuara të jenë artistet e ardhshme të thonjëve.

Për të gjithë ato që janë të interesuara për vendin ideal, për bukurinë dhe kujdesin personal të lëkurës së tyre, e bukura ka vetëm një emër – IBC Nails Academy. /Prive.al