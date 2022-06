Ia mori shefit veturën për një xhiro – punëtori përplas veturën 2 milionëshe të Ronaldos

Një punëtor i portugezit ka qenë në timonin e Bugatti Veyron të CR7, në momentin kur vetura u përplas, përcjell lajmi.net.

Pjesa e përparme e Bugatti është shkatërruar e tëra, por për fat të mirë, punëtori ka mbetur pa lëndime.

Vetura në fjalë ka vlerën e 1 milion e 700 mijë funteve.

Aksidenti ka ndodhur në Spanjë, ku Ronaldo po kalon pushimet me familjen e tij.

Ronaldo ka me vete edhe një Mercedes Benz, G-Class. /Lajmi.net/

