I vidhet kuleta një qytetari në rrugë në veri

Një person ka raportuar se ka qenë në rrugë, një tjetër i ka vjedhur kuletën pardje në veri të Mitrovicës. Në raportin e Policisë, ankuesi ka bërë të ditur se personi i panjohur i është ofruar dhe duke e përqafuar dyshon se nga xhepi i ka vjedhur portofolin me dokumente personale dhe një shumë parash…

Lajme

25/01/2026 10:27

Një person ka raportuar se ka qenë në rrugë, një tjetër i ka vjedhur kuletën pardje në veri të Mitrovicës.

Në raportin e Policisë, ankuesi ka bërë të ditur se personi i panjohur i është ofruar dhe duke e përqafuar dyshon se nga xhepi i ka vjedhur portofolin me dokumente personale dhe një shumë parash prej 50 eurosh.

“Nuk është identifikuar i dyshuari, rasti nën hetime”, thotë Policia.

