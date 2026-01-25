I vidhet kuleta një qytetari në rrugë në veri
Lajme
Një person ka raportuar se ka qenë në rrugë, një tjetër i ka vjedhur kuletën pardje në veri të Mitrovicës.
Në raportin e Policisë, ankuesi ka bërë të ditur se personi i panjohur i është ofruar dhe duke e përqafuar dyshon se nga xhepi i ka vjedhur portofolin me dokumente personale dhe një shumë parash prej 50 eurosh.
“Nuk është identifikuar i dyshuari, rasti nën hetime”, thotë Policia.