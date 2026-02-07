I vdiqën gruaja dhe vajza – Rrëfimi i babait të Eljonës së BB në T7 pas aksidentit më disa të vdekur në Kroaci

Një nga banorët e Big Brother Vip Albania, Eljona, gjatë edicionit të mbrëmshëm ka ndarë rrëfime nga jeta e saj. Një nga to, ka qenë edhe historia e dhimbshme e vdekjes së nënës dhe motrës së saj, të cilat kanë humbur jetë disa vite më parë në një aksident në Kroaci. Babai i Eljonës ishte…

ShowBiz

07/02/2026 17:56

Një nga banorët e Big Brother Vip Albania, Eljona, gjatë edicionit të mbrëmshëm ka ndarë rrëfime nga jeta e saj. Një nga to, ka qenë edhe historia e dhimbshme e vdekjes së nënës dhe motrës së saj, të cilat kanë humbur jetë disa vite më parë në një aksident në Kroaci.

Babai i Eljonës ishte deklaruar për T7 pas këtij aksidenti, ku kishte treguar për gjendjen shëndetësore dhe emocionale të familjarëve.

Ndryshe, aksidenti i rëndë kishte ndodhur 25 korrik 2021 në Slavonski Brod, Kroaci. Në këtë aksident, kishin vdekur 10 persona nga Kosova dhe dhjetra të tjerë u lënduan.

Autobusi kishte rreth 67 pasagjerë dhe aksidenti u shkaktua kur shoferi humbi kontrollin, duke bërë që autobusi të përmbyseshin dhe të lënë shumë viktima e shumë të lënduar.

