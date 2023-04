“I ruajtëm golat për ndeshjen ndaj Chelseat”, Courtois i çon mesazh kundërshtarëve në Champions

Pas ndeshjes foli portieri Thibaut Courtois dhe dha një koment tejet intersant, që “godet” klubin e Chelseat, shkruan Lajmi.net

Sipas portieri nga Kombëtarja e Belgjiës, skuadra e tij sonte pati mundësi të shënonte më shumë gola, por ato i ruajtën për ndeshjen kundër Bluve të Londrës.

“Patëm mundësi të shënonim më shumë gola sonte, por i ruajtëm ato për ndeshjen e së martës”, tha Courtois

Kujtojmë që Real Madrid të martën luan çerekfinalen e dytë në UEFA Champions League me ekipin e Chelseat. Në “Santiago” ata fituan me rezultat 2 me 0./Lajmi.net/

Courtois: "We could have scored more goals, but we saved them for Tuesday's match." pic.twitter.com/Dei67Z1YRl

— Madrid Universal (@MadridUniversal) April 15, 2023