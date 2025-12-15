Lajmi i ri

Heqja e masave nga BE akoma e paqartë...

lajmi.net

lajmi.net

Lajmi i ri

Heqja e masave nga BE akoma e paqartë...

I përjashtoi nga festa e ditëlindjes, veprimi i Dolces në Big Brother që trazoi shtëpinë

Dolce pak ditë më parë festoi ditëlindjen e 31-të në shtëpinë më të famshme në Kosovë, Big Brother VIP. Ajo kishte për të ftuar vetëm dhjetë konkurrentë, derisa të tjerët ka lënë jashtë. E njëjta përjashtoi Shkurte Haxhiun, Benita Zenën, Toney, Labinot Rexhën, Labinotin, Ardit Stafajn e disa të tjerë. Këtyre iu ngeli hatri për…

ShowBiz

15/12/2025 21:43

Dolce pak ditë më parë festoi ditëlindjen e 31-të në shtëpinë më të famshme në Kosovë, Big Brother VIP.

Ajo kishte për të ftuar vetëm dhjetë konkurrentë, derisa të tjerët ka lënë jashtë.

E njëjta përjashtoi Shkurte Haxhiun, Benita Zenën, Toney, Labinot Rexhën, Labinotin, Ardit Stafajn e disa të tjerë.

Këtyre iu ngeli hatri për faktin se nuk e dinin arsyen në lidhje me këtë, duke qenë se ftoi edhe banoren e re, Jasmin Kadriun.

Benita tha se Dolce është xheloze dhe për këtë nuk e ftoi në festë, e për këtë edhe Bia Khalifën.

Ata dhanë versionet e tyre për arsyet, ku shumë ishin të pakënaqur me këtë.

Dolce nga ana tjetër tha se nuk ka ndonjë problem me këta banorë, por thjesht duhej të linte për shkak të rregullave. 

Artikuj të ngjashëm

December 15, 2025

Fjolla e nervozuar i drejtohet Edit: A ke dashur të më shohësh zhveshur?

December 15, 2025

Gjest i pahijshëm nga Eduard Kuçi në BBVK – vihet në...

December 15, 2025

Labi ua puth duart Fjollës e Arditit

December 15, 2025

Eskalon debati mes banorëve, Labi shpërthen ndaj Fjollës: Do të më...

December 15, 2025

Labit i “rrezikohet” jeta nga Fjolla: Do të më kapë infarkt...

Lajme të fundit

Tahiri: Në garën për Mitrovicën nuk isha me Faton Pecin, por me Albin Kurtin

Infantino: Shqipëria, dy fitore larg skenës më të...

Konjufca tregon pse nuk u arrit ndonjë koalicion...

Fjolla e nervozuar i drejtohet Edit: A ke dashur të më shohësh zhveshur?