I PAPËRMBAJTSHËM! VEDAT MURIQI ia tund rrjetën Liverpool-it, e kalon Fenerbahçen në epërsi (VIDEO)

Sulmuesi i Kombëtares së Kosovës, Vedat Muriqi, ka gjetur rrugën drejt rrjetës në përballjen mes Fenerbahçes dhe Liverpoolit, në kuadër të Ligës së Kampionëve. Muriqi ka shënuar në minutën e 79-të, duke e çuar rezultatin në 3:2 në favor të skuadrës turke dhe duke ndezur atmosferën në stadiumin në Stamboll, transmeton lajmi.net. https://t.co/27RQgOREig — 🚨@TalkFootX…

Sport

04/11/2026 20:33

Sulmuesi i Kombëtares së Kosovës, Vedat Muriqi, ka gjetur rrugën drejt rrjetës në përballjen mes Fenerbahçes dhe Liverpoolit, në kuadër të Ligës së Kampionëve.

Muriqi ka shënuar në minutën e 79-të, duke e çuar rezultatin në 3:2 në favor të skuadrës turke dhe duke ndezur atmosferën në stadiumin në Stamboll, transmeton lajmi.net.

Ndeshja ka prodhuar një përballje me disa gola. Liverpooli kaloi fillimisht në epërsi me golin e Trey Nyoni në minutën e 25-të, ndërsa Mason Greenwood barazoi për Fenerbahçen katër minuta më vonë.

Në pjesën e dytë, të dyja skuadrat vazhduan kërkimin e golit. Alexander Isak barazoi për Liverpoolin në minutën e 69-të, ndërsa Archie Brown riktheu epërsinë e vendasve në minutën e 73-të.

Gjashtë minuta më vonë, Muriqi realizoi golin e tretë për Fenerbahçen, duke i dhënë skuadrës së tij epërsinë 3:2./lajmi.net/

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