I nxehti afrikan, sot temperaturat deri në 30 gradë celsius

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHMK), ka njoftuar se të martën mbi vendin tonë do të mbajë mot me diell.

Ditëve të ardhshme vendi ynë dominohet nga fusha më stabile të presionit të lartë, të cilat favorizojnë mot kryesisht të kthjellët dhe me diell, derisa i nxehti afrikan do të shtrihet gradualisht mbi rajon, duke rritur temperaturat pak mbi vlera mesatare.

Sot do të kemi mot të nxehtë, kryesisht me diell. Pasdite me pak vranësira lokale.

Temperaturat do të sillen nga 13-30 gradë celsius. Do të fryj erë e lehtë dhe mesatare nga verilindja 4-9m/s.

Më poshtë ju sjellim grafikën me temperaturat minimale dhe maksimale për ditën e sotme në qytetet kryesore të vendit. /Lajmi.net/