I moshuari humb jetën duke u përpjekur t’i shuajë flakët në Mallakastër të Shqipërisë
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mesditën e sotme në fshatin Greshicë të Mallakastrës, ku një i moshuar ka humbur jetën si pasojë e një zjarri. Sipas të dhënave paraprake nga policia, rreth orës 12:00, shtetasi N. C., 76 vjeç, dyshohet se ka ndezur zjarr në tokën e tij me qëllim djegien e mbeturinave. Mirëpo,…
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Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mesditën e sotme në fshatin Greshicë të Mallakastrës, ku një i moshuar ka humbur jetën si pasojë e një zjarri.
Sipas të dhënave paraprake nga policia, rreth orës 12:00, shtetasi N. C., 76 vjeç, dyshohet se ka ndezur zjarr në tokën e tij me qëllim djegien e mbeturinave.
Mirëpo, flakët i kanë dalë nga kontrolli dhe, në përpjekje e sipër për t’i shuar ato, 76-vjeçari ka ndërruar jetë.
Grupi hetimor ka shkuar menjëherë në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave si dhe dokumentimin e kësaj ngjarjeje tragjike.