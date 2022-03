I konsumojmë pothuajse çdo mëngjes – këto ushqime janë shumë të rrezikshme për shëndetin

Proshutë, sallam dhe salçiçe

Mishi i përpunuar ka nitrate që lidhen me kancerin kolorektal. Në fakt, Instituti për Kërkime ndaj Kancerit në SHBA, ka publikuar së fundi 10 gjëra që duhet të bëni për të reduktuar riskun e zhvillimit të kancerit. Shmangja e nitrateve është rregulli numër një. Por çfarë do të thotë kjo për ata që hanë mish në mëngjes? Që duhet të ndryshojnë menunë e mëngjesit, sigurisht!

Drithëra të sheqerosura

Si mund ta bëjmë diferencën midis sheqerit të keq dhe ati të mirë për shëndetin tonë? Disa drithëra janë përplot me karbohidrate dhe sheqer. Kur i hani, sheqeri në gjakun tonë i thumbon menjëherë ato dhe i dërgon në fund. Nëse doni që energjitë tuaja të mos dërrmohen që në mëngjes, është mirë që t’i shmangni këto drithëra. Në vend të tyre, zgjidhni drithëra me shumë fibra dhe proteina. Nëse doni edhe opsione të tjera, ushqehuni me drithëra që përmbajnë arrorrë për të përftuar më shumë proteina dhe fibra.

Petulla të paketuara me shurup artificial

Ndërsa shurupet natyrale kanë ëmbëlsues të shëndetshme, ekzistojnë një sërë shurupesh artificiale nëpër dyqane që e kanë të lartë nivelin e shurupit fruktoz të drithërave. Ëmbëlsuesit që derivojnë nga drithërat janë gjithashtu prezent në të shumtën e ushqimeve të paketuara. Shurupi i tepërt fruktoz i drithërave çon në obezitetin abdominal, i cili ruhet midis organeve. Ky është obeziteti që çon në kancer. Një studim i fundit i publikuar në një revistë për shëndetin, e lidh nivelin e lartë të shurupit fruktoz të drithërave me diabetin.