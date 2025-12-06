I kërkoi 11.5 milionë euro, qeveria ia ndan vetëm gjysmën e mjeteve KQZ-së
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, mëngjesin e 26 nëntorit kishte bërë kërkesë në qeveri për 11.5 milionë euro buxhet për organizimin e zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Valmir Elezi, zëdhënës i KQZ-së, ka thënë se këtij institucioni i janë ndarë më 4 dhjetor rreth 5.5 milionë euro, që janë më pak se gjysma e mjeteve të kërkuara.…
Lajme
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, mëngjesin e 26 nëntorit kishte bërë kërkesë në qeveri për 11.5 milionë euro buxhet për organizimin e zgjedhjeve të 28 dhjetorit.
Valmir Elezi, zëdhënës i KQZ-së, ka thënë se këtij institucioni i janë ndarë më 4 dhjetor rreth 5.5 milionë euro, që janë më pak se gjysma e mjeteve të kërkuara.
“Mund të konfirmoj se më 4 dhjetor, Qeveria e Kosovës ka ndarë mjete buxhetore në vlerë rreth 5.5 milionë euro për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës, për periudhën që mbulon viti buxhetor 2025. Kërkesa buxhetore e KQZ-së për këtë proces ka përfshirë shpenzimet e parashikuara për dy muajt e fundit të këtij viti buxhetor, gjatë të cilëve KQZ është duke realizuar aktivitetet e ndryshme organizative”, deklaroi Elezi për Klan Kosova.
Më 12 dhjetor do të fillojë votimi me postë për votuesit jashtë Kosovës dhe çdo ditë vonesë, siç mëson televizioni, rrezikon që fletëvotimet të dërgohen me kohë në adresë të votuesve.
Nga 11.5 milionë euro, KQZ ka paraparë 3,722,040 euro për dërgimin e pakove me fletëvotime përmes shërbimit postar. Kjo shumë është llogaritur për rreth 84,000 votues potencialë.
As materialet zgjedhore, përfshirë fletëvotimet, siç mëson Klani, s’mund të sigurohen nëse s’ka buxhet.
Shorti i partive ishte paraparë të mbahej më 8 dhjetor, por KQZ në një njoftim për media, tregoi se kjo datë pritet të ndryshojë në mbledhjen e sotme që pritet të mbahet.
E siç ka mësuar Klani, shtypja e fletëvotimeve është planifikuar të bëhet pak pas kësaj date.