I dyshuari për vrasjen në Prishtinë është identifikuar, Policia po e kërkon
Lajme
Një person ka mbetur i vrarë pas një gjuajtje me armë zjarri në Hajvali të Prishtinës.
Lajmin për lajmi.net, e ka konfirmuar zëdhënësja e policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti.
“Vdekja e viktimës mashkull është konstatuar nga ekipi mjekësor në QKUK. Policia ka nisë një hetim për zbardhjen e rastit”, tha Ahmeti
Tutje, ajo u shpreh se policia është në kërkim të personit të dyshuar i cili tashmë është identifikuar.