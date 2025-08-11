I dyshuari për vrasjen në Prishtinë është identifikuar, Policia po e kërkon

11/08/2025 23:28

Një person ka mbetur i vrarë pas një gjuajtje me armë zjarri në Hajvali të Prishtinës.

Lajmin për lajmi.net, e ka konfirmuar zëdhënësja e policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti.

“Vdekja e viktimës mashkull është konstatuar nga ekipi mjekësor në QKUK. Policia ka nisë një hetim për zbardhjen e rastit”, tha Ahmeti

Tutje, ajo u shpreh se policia është në kërkim të personit të dyshuar i cili tashmë është identifikuar.

