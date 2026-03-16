I dyshuari për vrasjen në Gjakovë vetëdorëzohet në polici
I dyshuari për vrasjen që ndodhi gjatë ditës së sotme në Gjakovë është vetëdorëzuar në polici. Kështu ka konfirmuar për lajmi.net, drejtori i Policisë në Gjakovë, Lumni Graishta. Sipas informacioneve fillestare, i dyshuari Nexhdet Zymberaj dyshohet se gjatë ditës së sotme ka privuar nga jeta Rasim Binakaj. Rrethanat e plota të rastit ende nuk janë…
I dyshuari për vrasjen që ndodhi gjatë ditës së sotme në Gjakovë është vetëdorëzuar në polici.
Kështu ka konfirmuar për lajmi.net, drejtori i Policisë në Gjakovë, Lumni Graishta.
Sipas informacioneve fillestare, i dyshuari Nexhdet Zymberaj dyshohet se gjatë ditës së sotme ka privuar nga jeta Rasim Binakaj.
Rrethanat e plota të rastit ende nuk janë bërë të ditura, ndërsa policia ka nisur hetimet për zbardhjen e motivit dhe të gjitha detajeve që lidhen me këtë ngjarje. /Lajmi.net/