I arrestuari në Fushë-Kosovë kishte kërcënuar banorët, bënte thirrje nacionaliste serbe
Një person është arrestuar sonte në Fushë-Kosovë, në një operacion që ka nisur tash e disa orë dhe po vijon. Forca të shtuara policore zbarkuan pranë QKMF-së në këtë komunë, ku fillimisht u raportua se ishte vendosur një mjet shpërthyes. Me të rrethuar zonën me shirit, policia nisi inspektimin e vendit të ngjarjes, teksa në…
Lajme
Një person është arrestuar sonte në Fushë-Kosovë, në një operacion që ka nisur tash e disa orë dhe po vijon.
Forca të shtuara policore zbarkuan pranë QKMF-së në këtë komunë, ku fillimisht u raportua se ishte vendosur një mjet shpërthyes.
Me të rrethuar zonën me shirit, policia nisi inspektimin e vendit të ngjarjes, teksa në asistencë doli edhe njësiti i zjarrfikësve.
Pak më vonë, një person u arrestua, për t’u bartur në stacion policor.
Burime të IndeksOnline bëjnë me dije se i dyshuari në fjalë i përket nacionalitetit serb, teksa edhe thirrjet e tij ishin sa kërcënuese, aq edhe nacionaliste.
Në video të publikuara në media, shihet momenti kur i dyshuari me pranga në duar futet në veturën e policisë, teksa njësitet përkatëse e kishin arrestuar në banesën e tij.
Video: