I arrestuari në Fushë-Kosovë kishte kërcënuar banorët, bënte thirrje nacionaliste serbe

Një person është arrestuar sonte në Fushë-Kosovë, në një operacion që ka nisur tash e disa orë dhe po vijon. Forca të shtuara policore zbarkuan pranë QKMF-së në këtë komunë, ku fillimisht u raportua se ishte vendosur një mjet shpërthyes. Me të rrethuar zonën me shirit, policia nisi inspektimin e vendit të ngjarjes, teksa në…

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13/10/2026 20:58

Një person është arrestuar sonte në Fushë-Kosovë, në një operacion që ka nisur tash e disa orë dhe po vijon.

Forca të shtuara policore zbarkuan pranë QKMF-së në këtë komunë, ku fillimisht u raportua se ishte vendosur një mjet shpërthyes.

Me të rrethuar zonën me shirit, policia nisi inspektimin e vendit të ngjarjes, teksa në asistencë doli edhe njësiti i zjarrfikësve.

Pak më vonë, një person u arrestua, për t’u bartur në stacion policor.

Burime të IndeksOnline bëjnë me dije se i dyshuari në fjalë i përket nacionalitetit serb, teksa edhe thirrjet e tij ishin sa kërcënuese, aq edhe nacionaliste.

Në video të publikuara në media, shihet momenti kur i dyshuari me pranga në duar futet në veturën e policisë, teksa njësitet përkatëse e kishin arrestuar në banesën e tij.

Video:

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