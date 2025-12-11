I akuzuari për vrasjen e Charlie Kirk paraqitet për herë të parë në gjykatë
22-vjeçari nga Utah, i akuzuar për vrasjen e Charlie Kirk, u paraqit për herë të parë në gjykatë të enjten, ndërsa avokatët e tij po shtyjnë për të kufizuar më tej aksesin në media në çështjen penale të profilit të lartë.
Një gjyqtar i Utah të Shteteve të Bashkuara të Amerikës po peshon të drejtën e publikut për të ditur detaje në ndjekjen penale të Tyler Robinson kundër shqetësimeve të avokatëve të tij se vëmendja e madhe e medias mund të ndërhyjë në të drejtën e tij për një gjykim të drejtë.
Ekipi ligjor i Robinson dhe Zyra e Sherifit të Qarkut të Utah i kanë kërkuar gjyqtarit Tony Graf të ndalojë kamerat në sallën e gjyqit.
Prokurorët e kanë akuzuar Robinson për vrasje të rëndë në të shtënat me armë zjarri më 10 shtator ndaj aktivistit konservator në kampusin e Universitetit të Luginës së Utah në Orem, vetëm pak kilometra në veri të gjykatës së Provo. Ata planifikojnë të kërkojnë dënimin me vdekje.
Robinson mbërriti në gjykatë me pranga në kyçe dhe në kyçe dhe të veshur me një këmishë, kravatë dhe pantallona.
Ai u buzëqeshi anëtarëve të familjes që ishin ulur në rreshtin e parë të sallës së gjyqit, ku nëna e tij përloti dhe i fshiu sytë me një pecetë. Babai dhe vëllai i Robinson ishin ulur pranë saj.