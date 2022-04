Hyseni: Kurti dhe Osmani po mbjellin panik se Serbia do ta sulmojë Kosovën

Ai ka thënë se në Kosovë do të ketë obstruksione serbe deri në një marrëveshje përfundimtare me Serbinë.

“Kurti dhe Osmani po mbjellin panik se do të na sulmojë Serbia”.

“Unë nuk kam dëgjuar për ndërhyje ushtarake të Serbisë në Mal të Zi, ndërhyrje të Serbisë në Kosovë ka pas prore dhe nuk do të ndalen kurrë. Përderisa nuk mbyllet konflikti me një marrëveshje përfundimtare sulmet jo-ushtarake, intervenime dhe obstruksione serbe do të ketë”.

“Tani po flasim se si ta heqim qafe ligjërisht Serbinë që të mos mund të bëjë obstruksione në Kosovë”, tha Hyseni.

Mes tjerash, ish-ministri i Jashtëm, pohon se konflikt të drejtpërdrejt ushtarak të Serbisë në Kosovë nuk do të ketë.

“Kurti vetë e pranoi se ka organizata ruse e andej e këndej, ai duhet të na thoshte se kush janë dhe çfarë po ndodhë. Ne e dimë që ka, ka obstruksion dhe ndërhyrje agresive serbe në Kosovë, të tipit të luftës së ftohtë nuk ka dyshime”.

“Në shtator të vitit të kaluar Serbia dhe Rusia kanë organizuar një stërvitje ushtarake dhe ka pasur titullin “Mburoja ish-jugosllave””.

“Sa i përket një konflikti ushtarak drejtpërdrejt mund të jem i gabuar, por këtë nuk e shoh. Të paktën në këtë fazë të zhvillimeve jo”, tha Hyseni.