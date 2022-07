“Hyrje/dalje” – Qeveria njofton me vendimin që hyn në fuqi nga 1 gushti për shtetasit serbë Qeveria ka lëshuar një njoftim me rëndësi sa i përket hyrje-daljeve të qytetarëve të Serbisë në kufi me Kosovën. Qeveria ka thënë se që nga 1 gushti, çdo person që paraqitet për kalim të kufirit të Kosovës me dokument identifikimi të lëshuar nga Serbia, do të pajiset me dokument hyrje/dalje. Komunikata e plotë: PAJISJA ME…