Hykmete Bajrami për Albin Kurtin: Fundi i tij politik ka nisur më 9 shkurt dhe përfundon më 28 dhjetor

11/12/2025 23:33

Hykmete Bajrami ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, duke e akuzuar atë për gënjeshtra lidhur me gjendjen e ekonomisë, diplomacisë, arsimit dhe shëndetësisë.

Ajo kritikoi qëndrimet e Kurtit për sektorin e energjisë, duke përmendur importet e larta dhe monopolin rajonal në kapacitetet transportuese.

Bajrami e akuzoi Kurtin se ka mbrojtur persona të përfshirë në skandale, ndërsa ka sulmuar drejtësinë.

Sipas saj, Kurti po përjeton fundin politik pas 9 shkurtit dhe nuk do të rikthehet më si kryeministër.

Postimi i plotë:

Paska gënjyer pa iu dridhur qerpiku kur ka folur për rrënimin që ia ka bërē ekonomisë, diplomacisë, arsimit e shëndetësisë.

Papritmas ”Mafia Energjetike” dhe tregtari Vuk Hamoviq qenka prezent në rajon por kur është puna për Kosovë fajet i paskan kompanitë private paçka se energjia është sektor i rregulluar me ligj, paçka se importi i energjisë vetëm këtë vit ka arritë shifrën 247 milionë Euro dhe ka raste kur Kosovës vetëm transporti i një MWh e energjisë elektrike i ka kushtu deri 800 Euro, ndërkohë që EFT-ja e Vukit ka monopol në kapacitete transportuese ndërkufitare.

Paska marrë përgjegjsinë për mijëra kontrata njëburimore, për vjedhjen masive dhe të strukturuar të rezervave shtetërore, ndërsa pa pikë turpi paska mbrojtur tregtarin e energjisë Martin Berishaj dhe të akuzuarin Nagip Krasniqi duke sulmuar drejtësinë.

Mashtruesi Kurti paska ricituar ish-ministrat dhe, në fund, e paska cituar edhe veten.

Paska gënjyer për secilin numër, për Gjykatën Kushtetues dhe nuk paska thënë asnjë të vërtetë, asnjë të vetme

Fundi i tij politik ka nisur më 9 shkurt dhe përfundon më 28 dhjetor!

Kurti është në panik, sepse kurrë më nuk do të jetë Kryeministër!

