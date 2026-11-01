Hykmete Bajrami akuzon Qeverinë për nepotizëm: Miqtë dhe familjarët po rehatohen nëpër ambasada

Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Hykmete Bajrami, ka drejtuar akuza të ashpra ndaj Qeverisë, duke e kritikuar për, siç thotë ajo, punësime dhe emërime të miqve e familjarëve në pozita diplomatike. Përmes një postimi në Facebook, Bajrami ka përmendur disa raste që ajo i cilëson si emërime nepotiste, duke iu referuar mbesës së…

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01/11/2026 19:57

Deputetja e Lidhjes Demokratike Kosovës (LDK), Hykmete Bajrami, ka drejtuar akuza ashpra ndaj Qeverisë, duke e kritikuar për, siç thotë ajo, punësime dhe emërime miqve e familjarëve pozita diplomatike.

Përmes një postimi Facebook, Bajrami ka përmendur disa raste ajo i cilëson si emërime nepotiste, duke iu referuar mbesës Sveçlës Washington, kushërirës Dalipit Berlin dhe bashkëshortes ish-bashkëpunëtorit tij Iowa.

Ajo ka thënë se, kohën kur qytetarët po përballen me kriza njëpasnjëshme dhe besimi institucione është nivelin ulët, Qeveria po merret me sistemimin e njerëzve afërt nëpër ambasada.

“Ju kanë mashtru. Krejt çka kanë premtu sot e bëjnë kundërtën. Ju kanë mashtru e kanë dështu. E sa gjatë do ta jetojmë këtë mashtrim varet edhe nga Ju”, ka shkruar Bajrami.

Deputetja e LDK-së ka kritikuar kështu mënyrën e qeverisjes, duke kërkuar llogaridhënie për emërimet përfaqësitë diplomatike Kosovës. /Lajmi.net/

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