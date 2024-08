Hungaria vendos Kosovën e medaljet e saj olimpike si pjesë të Serbisë, reagon ashpër Enver Hoxhaj

“Harta e medaljeve olimpike e qeverisë hungareze duket se pasqyron një realitet fiktiv. Vendi i merituar i Kosovës në hartë, së bashku me medaljet e fituara, është i pamohueshëm dhe kështu do të qëndrojë. Paçit fat herën tjetër me gjeografinë.”, ka shkruar Hoxhaj.

The Hungarian government’s Olympic medal map appears to reflect an fictive reality.

Kosovo’s rightful place on the map, along with its earned medals, is undeniable and here to stay. Better luck next time with geography. https://t.co/nvlV3l79NK

— Enver Hoxhaj (@Enver_Hoxhaj) August 12, 2024