10/03/2026 17:57

Parlamenti i Hungarisë ka miratuar me shumicë rezolutën që i kundërvihet anëtarësimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian (BE) dhe financimit të mëtejshëm të nevojave të saj ushtarake me shpenzimet e vendeve të BE-së.

Në total, 142 anëtarë të parlamentit votuan për këtë propozim, 28 kundër, ndërsa katër abstenuan.

Sipas dokumentit, Hungaria i kundërvihet anëtarësimit të Ukrainës në BE, duke pretenduar se vendi ndodhet në luftë dhe nuk plotëson kriteret për anëtarësim, shkruan Kyiv Independent.

Rezoluta i bën thirrje qeverisë hungareze të mos mbështesë nisjen e negociatave për anëtarësimin e Ukrainës në BE. Dokumenti gjithashtu kërkon ndalimin e dërgimit të parave ose armëve për Ukrainën dhe përpjekjet për të parandaluar rishpërndarjen e fondeve evropiane, të supozuara për Hungarinë, për nevojat e Kievit.

Autorët e rezolutës argumentojnë se pjesa e Ukrainës në financimin e buxhetit të ardhshëm shtatëvjeçar të BE-së mund të arrijë deri në 360 miliardë euro, pjesërisht për shkak të reduktimit të subvencioneve bujqësore.

Rezoluta gjithashtu mirëpret kërkesën e qeverisë që të kryhet një anketë midis popullsisë për financimin e mëtejshëm të Ukrainës në formën e një peticioni kombëtar.

Dokumenti i bën thirrje qeverisë hungareze të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të parandaluar vazhdimin e politikës së BE-së që mbështet Ukrainën në luftë, si dhe “tërheqjen e Hungarisë dhe BE-së në luftën ruso-ukrainase”.

Hungaria muajin e kaluar gjithashtu bllokoi miratimin e paketës së 20-të të sanksioneve të BE-së ndaj Rusisë dhe pengoi dhënien e 90 miliardë euro kredive të BE-së për Ukrainën, duke kërkuar vazhdimin e furnizimit me naftë ruse.

