Hoxhaj viziton Spitalin e Ferizajt: Rritje pagash në 30% për mjekë, barna falas, sigurim shëndetësor për qytetarët

Kandidati për kryeministër nga PDK, Enver Hoxhaj, ka thënë se në qeverisjen e tij për një familje do të ketë nga një mjek dhe do të jepen barnat falas.

Përmes një statusi në Facebook, Hoxhaj ka thënë se me Fondin e Sigurimeve Shëndetësore, PDK në qeveri, do të sigurojë 580 lloje të barnave për personat me sëmundje kronike.

Hoxhaj, gjithashtu shkroi se menaxhmenti i Spitalit të Ferizajt dhe i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare e mirëpritën planin e PDK-së për rimëkëmbje, me të cilin tha se parashihet edhe rritje e pagave në 30% për mjekë dhe sigurim shëndetësor për të gjithë qytetarët.

Lexoni të plotë statusin e tij në Facebook:

