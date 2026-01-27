Hoxhaj në Kongresin e Vjenës: Evropa nuk ka të ardhme pa Ballkanin Perëndimor
Në Kongresin e Vjenës, në Konferencën e mbajtur të përvjetshme, një ndër folësit kryesor ishte edhe Enver Hoxhaj, ish-Ministër i Jashtëm i Kosovës.
Enver Hoxhaj, duke qenë edhe anëtar i Bordit të Kongresit të Vjenës, theksoi nevojën urgjente për integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian.
“Një Evropë nuk mund të ketë të ardhme të plotë pa integruar vendet e Ballkanit Perëndimor,” tha Hoxhaj gjatë fjalimit të tij.
Ai shtoi se “për 20 vitet e fundit, qasja byrokratike e BE-së ku reformat, standardet dhe kushtëzimet nuk kanë prodhuar pritjet e duhura ka lënë rajonin në një situatë të vështirë, ekonomikisht i integruar, politikisht i përjashtuar dhe në rrafshin e sigurisë i varur nga BE dhe NATO.”
Hoxhaj theksoi se është koha që BE të bëjë hapa konkretë drejt anëtarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke përfshirë edhe Kosovën.
“Ky është interes i BE-së dhe interes i vendeve tona,” tha ai.
Kongresi i Vjenës këtë vit ka mbledhur politikanë, shkencëtarë dhe laureatë të Çmimit Nobel nga Europa dhe më gjerë, duke u bërë një platformë e rëndësishme për diskutime mbi të ardhmen e kontinentit.