Hoxhaj, në shpërndarjen e këtij shkrimi të Petrit Selimit, ka thënë se praktika e politikës së jashtme kosovare është bashkëpunimi, kështu që Kosova do të punojë me Borrell dhe vendin e tij Spanjën.

“Siç e dini, praktika e politikës sonë të jashtme është bashkëpunimi, kështu që Kosova do të punojë me Borrell dhe vendin e tij Spanjën drejt njohjes dhe Integrimit europian për rajonin, por ne gjithashtu do të jemi vigjilent”, ka shkruar Hoxhaj në Twitter. /Lajmi.net/