Hoxhaj ia rendit temat kryesor Kurtit për të cilat sot nuk tha asnjë fjalë

Ai ka renditur disa tema kryesore, që sipas tij do të duhej të ishin pjesë e progamit qeverisës, por që sot Albin Kurti nuk tha asgjë për to.

“Sot më shumë epash njerin me listë të dëshirave sesa vetëdijen. Nuk prisja një ekspoze që ne e morën e arritëm ta lexojmë shpejtë. Në atë ekspoze nuk e pash plane si do të sigurohen vaksinat. Nuk dëgjova poltikeë të fortë ekoniomike, Nuk e pashë arsimn si projekt i zhvillimit individual dhe kolektiv. Nuk e pash politikën e jashtme si do të duket Kosova. Këtu e pashë më shumë njeriun sesa vetëdijen poltike. Kur po them vetëdija më lejoni trë jem i qartë. Këtu është ushtru dhunë ngaj kuevnbdit, deputetëve, forcave të rendit. Prisja që Albini të thotë se ne nuk do të vazhdojmë dialogun me Serbinë pa kërku falje Serbia dhe pa u gjetë i pagjeturi i fundit. Prosja që të thotë diçka për Asociacionin e Komunave Serbe. Nuk dëgjova asgjë për Marrëveshjen e Uashingtonit. Këto janë tematq ë duhet t’i shtojmë në një senacë ku pritet votimi i qevrisë Nuk pashë asgjë për faktin që qytetarët e Kosovës kanë mbetë pa liberalizim të vizave. Nuk dëgjova asgjë për marrëveshjen fusnotë. Këto kanë qenë kauzat e politikës së jashtme dhe iu kanë shënderruar në kauza të brendshme”, tha ai para deputetëve./Lajmi.net/