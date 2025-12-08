Hoxha: Vetëvendosje pothuajse të pandryshuar listën, ndryshime të jashtëzakonshme nga partitë e tjera

Analisti Ylli Hoxha, ka thënë se, duke analizuar listat e tanishme me ato të 9 shkurtit të të gjitha subjekteve politike, ka ndryshime të jashtëzakonshme në numra. Për listën e Vetëvendosjes ai ka thënë se “kjo është lista me më së pakti ndryshime”, ku sipas tij e ruajnë strukturën e 9 shkurtit. “Kjo vjen nga disa…

Lajme

08/12/2025 23:30

Analisti Ylli Hoxha, ka thënë se, duke analizuar listat e tanishme me ato të 9 shkurtit të të gjitha subjekteve politike, ka ndryshime të jashtëzakonshme në numra.

Për listën e Vetëvendosjes ai ka thënë se “kjo është lista me më së pakti ndryshime”, ku sipas tij e ruajnë strukturën e 9 shkurtit.

“Kjo vjen nga disa arsye dhe se e para është se ka qenë lista fituese, ka marrë 42%. Kur ke 42% është shumë vështirë të bësh lëvizje, reformë brenda sepse kërkesa për t’u përfshi në listë, presioni është jashtëzakonisht i madh dhe besoj se ka rezultu në këtë gjë”, ka thënë ai në Debat Plus.

Artikuj të ngjashëm

December 8, 2025

Nesër temperaturat deri në 10 gradë Celsius

Lajme të fundit

Manchester United fiton bindshëm ndaj Wolves

Fjolla Morina hyn në Big Brother VIP Kosova 4

Pas eksperiencës njëjavore në “Grande Fratello”, Dolce rikthehet...

Nesër temperaturat deri në 10 gradë Celsius