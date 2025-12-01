Hoxha kritikon NISMËN: Ka shfaqur mungesë totale lojaliteti ndaj platformës me të cilën garoi
Analisti Ylli Hoxha ka thënë se dëshiron të ketë një qasje optimiste ndaj procesit zgjedhor, edhe pse në thellësi nuk është aq optimist.
“…që ky proces zgjedhor do të na q’thurë këtë nyje që e kemi vetëkriju dhe do ta përdorim për me ardhë në një situatë të re më të përgjegjshme.”
Ai tutje ka thënë se Kosova nuk e ka luksin e ngadalësimit apo bllokimit të proceseve, pasi që në botë janë duke ndodhur procese madhore.
“Kemi degradu bukur shumë në këtë aspekt. Sa i përket zgjedhjeve, çka ka qenë befasi ka qenë kjo e NISMA-s. Realisht edhe nuk është aq befasi nëse e lexon sjelljen e NISMA-s në raport me zgjedhjet e kaluara, d.m.th. ka shpreh mungesë totale të lojalitetit ndaj platformës me të cilën ka garu, deri në pikën ku ka negociu për krijim të institucioneve me partinë të cilën e ka oponu,” ka thënë ai në Dukagjin.