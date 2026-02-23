Hoxha e quan Kurtin “Big Brother”: Eliminoi Osmanin dhe Konjufcën nga gara për president
Analisti politik Ylli Hoxha ka deklaruar se, pas zhvillimeve dhe deklaratave të fundit, kryeministri Albin Kurti ka eliminuar nga gara për president dy emra të përfolur publikisht.
I ftuar në emisionin Debat Plus në RTV Dukagjini, Hoxha u shpreh se nga interpretimi i deklaratave të sotme mund të konstatohet se jashtë garës mbeten presidentja aktuale Vjosa Osmani dhe kryetari i Kuvendit Glauk Konjufca.
“Big Brother ka eliminuar nga gara dy kandidatë të cilët i kemi përfolur në këtë studio dhe ajo është Vjosa Osmani dhe Glauk Konjufca”, ka thënë Hoxha.
Sipas tij, përjashtimi i Osmanit lidhet me pamundësinë për të siguruar numrat e nevojshëm në Kuvend, ndërsa për Konjufcën me interpretimin se asnjë anëtar apo aktivist i Lëvizjes Vetëvendosje nuk ka pretendim për postin e presidentit.
“Pra, ata dy emra nuk janë, sipas meje, në garë”, ka theksuar Hoxha.