Hovenier: Romët kosovarë të kenë qasje të barabartë në arsim dhe punësim

“Këtë Ditë Ndërkombëtare Romëve, i nderuar të festoj trashëgiminë e pasur kulturore të komunitetit rom përkrah liderëve nga Roma Versitas Kosovo Program në Plementinë. Mbetet puna për të luftuar diskriminimin dhe stereotipizimin, duke siguruar që romët kosovarë të kenë qasje të barabartë në arsim, punësim dhe shërbime qeveritare “, thuhet në një postim të Ambasadës Amerikane në Kosovë.

This #InternationalRomaDay, honored to celebrate the Roma community’s rich cultural heritage alongside leaders from Roma Versitas in Plementina. Work remains to combat discrimination & stereotyping, ensuring Kosovan Roma have equal access to education, employment & govt services. pic.twitter.com/wvs834oPxQ

— Ambassador Jeff Hovenier (@USAmbKosovo) April 8, 2022