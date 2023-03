Hovenier përshëndet Marrëveshjen e Ohrit: ShBA-ja do të ofrojnë mbështetje të plotë për zbatimin e saj

Hovenier tha se ShBA-ja do të ofrojë mbështetje të plotë për zbatimin e saj.

“Është arritur një marrëveshje e rëndësishme. Shtetet e Bashkuara do të ofrojnë mbështetje të plotë për zbatimin e këtyre detyrimeve në përputhje me përpjekjet tona afatgjata për të avancuar sigurinë, stabilitetin dhe prosperitetin për popullin e Kosovës dhe të rajonit”, ka shkruar Hovenier në Twitter.

An important agreement has been reached. The United States will provide full support for the implementation of these obligations consistent with our long-term efforts to advance security, stability, and prosperity for the people of Kosovo and of the region. https://t.co/LYOh4ARX4R

