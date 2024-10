Hovenier ngushëllon për vdekjen e Kaidanow: Ambasadorja Kaidanow la një trashëgimi të qëndrueshme në rajon , veçanti në përkrahajen e popullit të Kosovës

Hovenier tha për ish ambasadoren Kaidanoë i kushtoi karrierën për paqen dhe sigurinë në veçanti për popullin e Kosovës.

Tutje Hovenier shprehu ngushëllime familjes dhe të gjithë atyre që e njohën.

‘’Një anëtare karriere e shërbimit diplomatik të SHBA-së, Ambasadorja Kaidanow la një trashëgimi të qëndrueshme në rajon, pasi ajo ia kushtoi karrierën e saj avancimit të paqes dhe sigurisë, në veçanti duke mbështetur popullin e Kosovës për të arritur vizionin e tyre për një demokraci sovrane, multietnike dhe të suksesshme. Do të na mungojë shumë. I dërgojmë ngushëllimet tona familjes së saj dhe të gjithë atyre që patën privilegjin ta njohin.’’-shkroi Hovenier në platformën ”X”./Lajmi.net/

We mourn the recent passing of our friend and colleague Ambassador Tina Kaidanow, the United States’ first Ambassador to the Republic of Kosovo. A career member of the U.S. diplomatic service, Ambassador Kaidanow left an enduring legacy in the region as she devoted her career to… pic.twitter.com/vdJH7TZfjL

