Hovenier: Momentalisht SHBA ka pak entuziazëm për të reaguar për interesa të Kosovës Në takim me gazetarët në Prishtinë, ambasadori amerikan, Jeffrey Hovenier, ka thënë se SHBA-ja ka pak entuziazëm për të punuar për interesa të Kosovës, momentalisht. “Më duhet të them se në këtë koment, SHBA-ja nuk ka shumë entuziazëm për të reaguar ndaj disa prej interesave të Kosovës, siç është angazhimi me vendet mosnjohëse, apo puna…