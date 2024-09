Hoti liston disa nga ‘dështimet’ e Qeverisë Kurti për arsimin: Nuk do koment

Ai përmes një postimi në Facebook ka listuar premtimet e Kurtit për arsimin dhe mosrealizimin e tyre.

“Ja premtimet dhe realizimi i tyre për fushën e arsimit. Nesër nis viti i katërt shkollor në mandatin e kësaj qeverie. Nuk do koment. Kësaj liste i shtohet edhe dështimi në furnizim me libra në kohë dhe me kosto të ulët, duke pamundësuar nisjen e mbarë të vitit shkollor. Dialogu me sindikatat ka munguar plotësisht, duke pamundësuar përgatitjen e kontratës së re kolektive. Të mos flasim për rishikimin e vazhdueshëm të cilësisë së librave dhe materialeve e qasjeve në mësimdhënie, apo për pajisjen e secilës shkollë me pedagogë, psikologë e stafin tjetër ndihmës për mësimdhënësit dhe nxënësit”, ka shkruar Hoti në Facebook. /lajmi.net/