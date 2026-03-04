Hoti: Kurti po e përsërit skenarin e vitit 2020, po e çon vendin drejt zgjedhjeve të reja

Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Avdullah Hoti, ka reaguar pasi Lëvizja Vetëvendosje propozoi kanidat partiak për President, Glauk Konjufca. Hoti tha se historia po përsëritet dhe ky është skenari i njëjtë me vitin 2020, ku LVV prishi koalicionin me LDK-në, thotë ai. Ai tha se qytetarët po e kuptojnë se sikurse në vitin…

Lajme

04/03/2026 19:02

Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Avdullah Hoti, ka reaguar pasi Lëvizja Vetëvendosje propozoi kanidat partiak për President, Glauk Konjufca.

Hoti tha se historia po përsëritet dhe ky është skenari i njëjtë me vitin 2020, ku LVV prishi koalicionin me LDK-në, thotë ai.

Ai tha se qytetarët po e kuptojnë se sikurse në vitin 2020, kriza nuk është për çështje parimore, por për interesa meskine politike.

Postimi i plotë i Hotit:

Sot, historia po përsëritet.

Në vitin 2020, ishte vetë Kurti ai që rrëzoi qeverinë që e udhëhiqte duke e shtyer prishjen e koalicionit me Lidhjen Demokratike të Kosovës.

Sot, me veprime të njëanshme pa asnjë lloj marrëveshje politike, e me një kandidat për President që nuk i ka votat e mjaftueshme, Kurti sërish po e rrëzon qeverinë që e udhëheq dhe po shkakton zgjedhje të reja. Kjo sjellje nuk ka lidhje me interesin e qytetarëve, por bëhet vetëm për kalkulime politike.

Sot, qytetarët po e kuptojnë qartë se, sikurse në vitin 2020, kriza nuk është për çështje parimore, por për interesa meskine politike.

Skenari i Kurtit është i njëjtë si gjithmone: polarizim, imponim dhe pastaj zgjedhje.

Kosova ka nevojë për udhëheqje të përgjegjshme, ka nevojë për konsensus për çështje madhore dhe për stabilitet institucional.

Çështje madhore janë të gjitha ato çështje që kërkojnë 2/3 e votave të deputetëve të Kuvendit, siç është zgjedhje e Presidentit.

Faturën e veprimeve të papërgjegjshme e paguajnë qytetarët dhe gjithë shteti i Kosovës./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

March 4, 2026

Presidenca e demanton Nagavcin e VV-së se Vjosa Osmanit iu ofruan...

March 4, 2026

Nagavci: LVV gati të japë nënshkrimet për të shmangur zgjedhje të reja

March 4, 2026

Uran Ismaili: VV po krijon krizë të qëllimshme për të imponuar...

March 4, 2026

Nagavci: Ne e kemi kandidatin tonë, presim nga PDK dhe LDK...

March 4, 2026

Irani lëshon më shumë raketa drejt Izraelit, thotë IDF

March 4, 2026

Irani kërcënon Izraelin me ambasada në mbarë botën

Lajme të fundit

Presidenca e demanton Nagavcin e VV-së se Vjosa...

Nagavci: LVV gati të japë nënshkrimet për të shmangur zgjedhje të reja

Uran Ismaili: VV po krijon krizë të qëllimshme...

Nagavci: Ne e kemi kandidatin tonë, presim nga...