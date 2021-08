Hoti bën thirrje për vaksinim: Përndryshe, në shtator mësimi nuk fillon me orar të rregullt

Ai tha se nëse nuk vaksinohemi mësimi nuk fillon me orar të rregullt në shtator.

Tutje ai tha se jo që është më e dhimbshme, në spitale mund të kthehen pamjet me pacientë të shumtë që luftojnë për jetë, me mjekë e infermierë të stërmunduar për të shpëtuar jetë, me shifra ditore të frikshme nga IKShP për rastet e reja dhe rastet me fatalitet.

Postimi i plotë:

Lutje për të gjithë për vaksinim.

Përndryshe, në shtator mësimi nuk fillon me orar të rregullt, ekonomia mbyllet dhe të gjithë pësojmë.

